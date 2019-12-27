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Теплоснабжение
2019-12-27T11:42+0300
https://ria.ru/20191227/1562927734.html
Минэнерго ожидает переход 65 регионов на "альткотельную" к 2035 году
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РИА Новости

Минэнерго ожидает переход 65 регионов на "альткотельную" к 2035 году

11:42 27.12.2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоСотрудница тепловой станции
Сотрудница тепловой станции
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает к 2024 году перехода 35 субъектов федерации на новую модель рынка тепла - с расчётом тарифов по методу "альтернативной котельной", а затем, до 2035 года – уже 65, говорится в проекте энергостратегии министерства до 2035 года.
В документе отмечается, что применение модели отношений в теплоснабжении с ценообразованием на основе принципа "альткотельной" - приоритетно.
"Количество регионов, внедривших модель "альтернативной котельной": 2024 год - 35, 2035 год - 65", - говорится там же.
"Альткотельная" - новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой, определяющейся стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
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В этой схеме долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.
На новую модель уже перешли город Рубцовск Алтайского края и посёлок Линево в Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула, а само министерство также сообщало, что ранее в декабре получило от муниципалитетов и компаний заявки о переходе на новую тарифную модель Прокопьевска в Кемеровской области, а также Новокуйбышевска, Тольятти и Самары.
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