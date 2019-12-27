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Культура
2019-12-27T08:28+0300
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Волчек никогда не боялась идти "крутым маршрутом", считает Медведев
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РИА Новости

Волчек никогда не боялась идти "крутым маршрутом", считает Медведев

08:28 27.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Народная артистка СССР Галина Волчек никогда не боялась идти "крутым маршрутом", умела чувствовать время и была открыта смелым экспериментам, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Волчек скончалась в больнице в Москве. Она несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.
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"Не стало Галины Борисовны Волчек, уникального режиссера, талантливой актрисы. Театр для Галины Волчек был смыслом жизни. А для всех нас ее "Современник" стал символом настоящей творческой свободы. Она никогда не боялась идти "крутым маршрутом", умела безошибочно улавливать атмосферу времени, была открыта смелым экспериментам, вовлекала в свою орбиту талантливых режиссеров", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Он добавил, что Галины Волчек больше нет с нами, но остались ее роли, спектакли, ее "Современник" и добрая память о ней.
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