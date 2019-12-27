Китай установил основные элементы навигационной системы Beidou

ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай полностью завершил установку основных элементов глобальной навигационной системы Beidou, заявил в пятницу глава Управления спутниковыми навигационными системами Китая Жань Чэньци.

"Основные параметры глобальной навигационной системы Beidou уже завершены. В 2019 году с помощью семи ракет был произведен запуск 10 спутников. Сеть спутников Beidou-3 на средневысокой околоземной орбите (MEO) полностью сформирована, что означает, что установление основных элементов навигационной системы Beidou-3 уже завершено", - заявил на пресс-конференции Жань Чэньци.

Он добавил, что в июне 2020 года планирует запуск еще двух спутников, после чего формирование навигационной системы Beidou-3 будет полностью завершено.