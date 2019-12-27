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Китай установил основные элементы навигационной системы Beidou
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РИА Новости

Китай установил основные элементы навигационной системы Beidou

08:08 27.12.2019
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© Фото : Twitter/Jessica MeirВид с Международной космической станции
Вид с Международной космической станции
© Фото : Twitter/Jessica Meir
Вид с Международной космической станции. Архивное фото
ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Китай полностью завершил установку основных элементов глобальной навигационной системы Beidou, заявил в пятницу глава Управления спутниковыми навигационными системами Китая Жань Чэньци.
"Основные параметры глобальной навигационной системы Beidou уже завершены. В 2019 году с помощью семи ракет был произведен запуск 10 спутников. Сеть спутников Beidou-3 на средневысокой околоземной орбите (MEO) полностью сформирована, что означает, что установление основных элементов навигационной системы Beidou-3 уже завершено", - заявил на пресс-конференции Жань Чэньци.
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Он добавил, что в июне 2020 года планирует запуск еще двух спутников, после чего формирование навигационной системы Beidou-3 будет полностью завершено.
Beidou - создаваемая Китаем глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
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GPSГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаКитай
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