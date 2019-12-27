Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета Bek Air и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.
По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, 27 декабря в 7.22 (4.22 мск) рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
По данным МВД Казахстана, жертвами крушения самолета Bek Air в Алма-Ате стали девять человек, еще девять пострадали, среди них шесть детей.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", - написал глава Казахстана в Twitter.