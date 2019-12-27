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Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
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РИА Новости

Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета

06:41 27.12.2019 (обновлено: 06:47 27.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета Bek Air и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.
По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, 27 декабря в 7.22 (4.22 мск) рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
По данным МВД Казахстана, жертвами крушения самолета Bek Air в Алма-Ате стали девять человек, еще девять пострадали, среди них шесть детей.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", - написал глава Казахстана в Twitter.

Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
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Крушение самолета в Алма-АтеКасым-Жомарт ТокаевАлма-АтаКазахстанВ мире
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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Заголовок открываемого материала
07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
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06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
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