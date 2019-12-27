Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T06:03+0300
https://ria.ru/20191227/1562914529.html
В Кузбассе будут судить мужчину, нарубившего на Новый год 700 елок
https://cdn21.img.ria.ru/images/156226/33/1562263342_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a4bad0e2cf3327c08fd354d71ce4146d.jpg
РИА Новости

В Кузбассе будут судить мужчину, нарубившего на Новый год 700 елок

06:03 27.12.2019
705
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЗаготовка новогодних елок
Заготовка новогодних елок
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Заготовка новогодних елок. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Нелегальный заготовитель 700 новогодних елей в Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Инспекторы ГИБДД по Гурьевскому району Кемеровской области остановили грузовой автомобиль. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили несколько десятков хвойных деревьев, которые перевозились без каких-либо сопроводительных документов. Водитель пояснил, что приобрел их у жителя города Салаира", - сказала Волк.
По ее словам, продавцом деревьев оказался 22-летний местный житель. Злоумышленник нелегально заготовил более 700 новогодних елей, которые планировал реализовать в преддверии предстоящих праздников.
Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (до семи лет колонии).
Новогодняя ель в поселке Заполярный
23 декабря, 10:49
Власти поселка в Коми решили заменить елку после жалоб жителей
1100152
Обсудить 1
Кемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Выгрузка якутского мамонтенка Юки возле здания Центрального Дома Художника в Москве
Как живые. Кого ученые обнаружили в якутской многолетней мерзлоте
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
Могила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В России прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым
Гималайский медвежонок
В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
АЭС Бушер в Иране
В окрестностях иранской АЭС "Бушер" произошло землетрясение
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко
В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
Снегоуборочная техника во Владимире
"Осваивают бюджет": в Сети высмеяли "уборку" снега во Владимире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
07:11В аэропорт Алма-Аты прибыло большое число автомобилей скорой помощи
07:07В Свердловской области потушили пожар в ангарах
06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
06:39Число жертв крушения самолета в Алма-Ате увеличилось до девяти человек
06:36Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28 человек
06:28Зрители догадались, почему Кевина из "Один дома" не взяли с собой
06:24В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения
06:23Рейс Bek Air при вылете из Алма-Аты рухнул в районе жилого сектора
06:22В аэропорту Алма-Аты рассказали о крушении пассажирского самолета
06:03В Кузбассе будут судить мужчину, нарубившего на Новый год 700 елок
06:01При крушении пассажирского самолета в Алма-Ате погибли семь человек
05:59Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж
Лента новостейМолния