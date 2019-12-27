В Кузбассе будут судить мужчину, нарубившего на Новый год 700 елок

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Нелегальный заготовитель 700 новогодних елей в Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Инспекторы ГИБДД по Гурьевскому району Кемеровской области остановили грузовой автомобиль. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили несколько десятков хвойных деревьев, которые перевозились без каких-либо сопроводительных документов. Водитель пояснил, что приобрел их у жителя города Салаира", - сказала Волк.
По ее словам, продавцом деревьев оказался 22-летний местный житель. Злоумышленник нелегально заготовил более 700 новогодних елей, которые планировал реализовать в преддверии предстоящих праздников.
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