В Кузбассе будут судить мужчину, нарубившего на Новый год 700 елок

"Инспекторы ГИБДД по Гурьевскому району Кемеровской области остановили грузовой автомобиль. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили несколько десятков хвойных деревьев, которые перевозились без каких-либо сопроводительных документов. Водитель пояснил, что приобрел их у жителя города Салаира", - сказала Волк.