"Великая женщина": артисты — о смерти Галины Волчек

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть художественного руководителя театра "Современник" Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек

Волчек скончалась в четверг в Москве . Худрук "Современника" несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких. Накануне появились сообщения о том, что ее состояние резко ухудшилось. Ей было 86 лет.

"История нашей страны"

"Она великая женщина. Она вошла в историю нашей страны, потому что она – талантливейший человек и, самое главное, очень добрый человек, внимательный. Она столько артистов вырастила, такую плеяду огромную артистов. И сама излучала только добро и талант", - сказал певец.

"Лидер театрального движения"

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью " Вечерней Москве " заявил, что артистка была не только легендой театра, но и "удивительным и потрясающим человеком с необычайными душевными качествами".

"Она руководила коллективом единомышленников, она выстраивала театр многие годы. Волчек была лидером театрального движения, ее жизнь — пример подхода к театру. Она не боялась экспериментировать и чувствовала театр", — отметил артист.

По словам Лещенко, Волчек была настоящим творцом и профессионалом. "Для меня, моей семьи, всех ее близких это большая потеря", — добавил он.

"Боль, печаль"

"Потому что у меня связано (с Волчек – прим. ред) девять лет моей жизни. И я очень рад, что за год до ее смерти Максакова (актриса Людмила Максакова – прим. ред.) нас помирила с ней. Это незаживающая рана у меня была", - добавил актер.

"Великая, родная, близкая"

"Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех", - написала артистка.

"Спасибо за мастерство"

В свою очередь, певец Филипп Киркоров поблагодарил Волчек за мастерство и за теплое отношение.

"Спасибо за Большое Мастерство, за Ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце...", - отметил Киркоров в своем Instagram

Биография Галины Волчек

Волчек окончила мастерскую Александра Карева в Школе-студии МХАТ в 1955 году. За свою карьеру она успела сыграть множество ролей. Она снималась в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон" и многих других.

В 1972 году она стала главным режиссером театра "Современник", а в 1989-м — его художественным руководителем.