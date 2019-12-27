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Культура
2019-12-27T07:48+0300
https://ria.ru/20191227/1562914079.html
"Великая женщина": артисты — о смерти Галины Волчек
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РИА Новости

"Великая женщина": артисты — о смерти Галины Волчек

04:19 27.12.2019 (обновлено: 07:48 27.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГалина Волчек
Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Галина Волчек. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек.
Волчек скончалась в четверг в Москве. Худрук "Современника" несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких. Накануне появились сообщения о том, что ее состояние резко ухудшилось. Ей было 86 лет.
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"История нашей страны"

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью РЕН ТВ заявил, что деятельность Волчек - это история страны, история ее искусства и кино.
"Она великая женщина. Она вошла в историю нашей страны, потому что она – талантливейший человек и, самое главное, очень добрый человек, внимательный. Она столько артистов вырастила, такую плеяду огромную артистов. И сама излучала только добро и талант", - сказал певец.

"Лидер театрального движения"

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью "Вечерней Москве" заявил, что артистка была не только легендой театра, но и "удивительным и потрясающим человеком с необычайными душевными качествами".
"Она руководила коллективом единомышленников, она выстраивала театр многие годы. Волчек была лидером театрального движения, ее жизнь — пример подхода к театру. Она не боялась экспериментировать и чувствовала театр", — отметил артист.
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По словам Лещенко, Волчек была настоящим творцом и профессионалом. "Для меня, моей семьи, всех ее близких это большая потеря", — добавил он.

"Боль, печаль"

Актер Станислав Садальский в комментарии РЕН ТВ признался, что смерть Волчек – его "боль, печаль".
"Потому что у меня связано (с Волчек – прим. ред) девять лет моей жизни. И я очень рад, что за год до ее смерти Максакова (актриса Людмила Максакова – прим. ред.) нас помирила с ней. Это незаживающая рана у меня была", - добавил актер.

"Великая, родная, близкая"

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева посвятила пост Волчек в своем Instagram.
"Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех", - написала артистка.
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"Спасибо за мастерство"

В свою очередь, певец Филипп Киркоров поблагодарил Волчек за мастерство и за теплое отношение.
"Спасибо за Большое Мастерство, за Ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце...", - отметил Киркоров в своем Instagram.

Биография Галины Волчек

Волчек окончила мастерскую Александра Карева в Школе-студии МХАТ в 1955 году. За свою карьеру она успела сыграть множество ролей. Она снималась в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон" и многих других.
В 1972 году она стала главным режиссером театра "Современник", а в 1989-м — его художественным руководителем.
В 1989 году ей присвоили звание народной артистки СССР. В 2017 году она была удостоена звания "Герой Труда Российской Федерации".
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КультураГалина ВолчекЛев ЛещенкоВладимир ВинокурФилипп КиркоровСтанислав СадальскийАлла ПугачеваМоскваРоссия
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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