Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Самым важным человеком назвали своего ушедшего худрука Галину Волчек современниковцы в своем прощальном слове, опубликованном на сайте театра.

"Не стало самого важного для нас человека Галины Борисовны Волчек. Это страшное невыносимое горе. Галина Борисовна для каждого из нас была близким, родным человеком... Она требовала от себя и от нас быть максимально честными в своем деле, отдаваться ему целиком, не жалеть себя", - говорится в обращении.

Коллектив театра заявил, что "благодаря ее невероятному дару - и художническому, и человеческому, каждый из артистов и зрителей "Современника" чувствовал тепло, силу, защиту".

"Это отношение к человеку- во всех спектаклях Волчек. Это было и в каждом ее поступке. Мы по праву называли ее мамой. И теперь мы осиротели", - пишут в "Современнике".

Театр сообщил, что гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря в 11 часов, похороны - на Новодевичьем кладбище.