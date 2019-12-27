Минобороны РФ: США разрушают международную стратегическую стабильность

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. США занимаются последовательным разрушением международной базы, обеспечивающей контроль над вооружениями в мире, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Соблюдение международных обязательств Российской Федерации в сфере контроля над вооружениями является одной из приоритетных задач международной деятельности Минобороны России. Ее реализация осуществляется в условиях последовательного разрушения Соединенными Штатами международно-договорной базы, десятилетиями обеспечивающей глобальную безопасность и стратегическую стабильность", - сказал он в интервью газете ВС РФ "Красная звезда".

По словам Фомина, одним из примеров такой безответственной политики США является развал договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Естественно, мы принимали все возможные усилия по сохранению этого важного соглашения. Проявили беспрецедентные меры транспарентности в отношении вызывающей озабоченности у американской стороны ракеты. Однако все наши попытки наталкивались на неготовность партнеров вести предметный диалог", - добавил замминистра.