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Минобороны РФ: США разрушают международную стратегическую стабильность
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РИА Новости

Минобороны РФ: США разрушают международную стратегическую стабильность

00:11 27.12.2019
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© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezПуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения
Пуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Пуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. США занимаются последовательным разрушением международной базы, обеспечивающей контроль над вооружениями в мире, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Соблюдение международных обязательств Российской Федерации в сфере контроля над вооружениями является одной из приоритетных задач международной деятельности Минобороны России. Ее реализация осуществляется в условиях последовательного разрушения Соединенными Штатами международно-договорной базы, десятилетиями обеспечивающей глобальную безопасность и стратегическую стабильность", - сказал он в интервью газете ВС РФ "Красная звезда".

По словам Фомина, одним из примеров такой безответственной политики США является развал договора о ракетах средней и меньшей дальности.
"Естественно, мы принимали все возможные усилия по сохранению этого важного соглашения. Проявили беспрецедентные меры транспарентности в отношении вызывающей озабоченности у американской стороны ракеты. Однако все наши попытки наталкивались на неготовность партнеров вести предметный диалог", - добавил замминистра.
Он отметил, что в таких условиях позиция стран, готовых разместить на своей территории американские ракеты средней и меньшей дальности, вызывает недоумение, так как "Россия вынуждена будет учитывать этот фактор и принимать компенсирующие меры противодействия новым угрозам".
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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