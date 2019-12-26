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Новости Подмосковья
2019-12-26T21:05+0300
https://ria.ru/20191226/1562908173.html
Детские комнаты откроют в больницах Подмосковья
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РИА Новости

Детские комнаты откроют в больницах Подмосковья

21:05 26.12.2019
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© РИА Новости / Александр КожохинДети в игровой комнате
Дети в игровой комнате
© РИА Новости / Александр Кожохин
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Добрые комнаты" – детские игровые зоны – откроют в больницах по всей Московской области. Об этом рассказала депутат Московской областной думы Линара Самединова, сообщил телеканал "360".
Идея открыть "добрые комнаты" появилась у местных депутатов год назад, когда они навещали маленьких пациентов в новогодние праздники. Проект реализуется в 47 муниципальных образованиях региона. Власти уже открыли 25 игровых детских зон, 60 готовятся к запуску.
"Подумали, что будет правильным сделать для детей условия пребывания комфортными, домашними", – отметила Самединова.
В игровых комнатах дети будут отвлекаться от процедур, отдыхать и интересно проводить время.
"Это доброе, хорошее дело", – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Открытие игровых зон важно с психологической точки зрения – теперь в ожидании врача ребята проводят время не в коридоре. В "добрых комнатах" они немного отвлекаются от медицинских процедур, рисуют, заводят друзей, заявил губернатор.
Глава региона предложил расширить реализацию проекта на всю территорию области в 2020 году. Каждая поликлиника сможет выделить помещение для создания "уютного доброго уголка", уверен Воробьев.
Символом проекта выбрали мишку Умку из известного советского мультфильма. В каждой "доброй комнате" есть игрушки и настольные игры. Помещения оснащены теплым напольным покрытием, доской для рисования, телевизором. Недавно такую комнату открыли в Балашихинской областной больнице.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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