Детские комнаты откроют в больницах Подмосковья

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Добрые комнаты" – детские игровые зоны – откроют в больницах по всей Московской области. Об этом рассказала депутат Московской областной думы Линара Самединова, сообщил телеканал "Добрые комнаты" – детские игровые зоны – откроют в больницах по всей Московской области. Об этом рассказала депутат Московской областной думы Линара Самединова, сообщил телеканал "360"

Идея открыть "добрые комнаты" появилась у местных депутатов год назад, когда они навещали маленьких пациентов в новогодние праздники. Проект реализуется в 47 муниципальных образованиях региона. Власти уже открыли 25 игровых детских зон, 60 готовятся к запуску.

"Подумали, что будет правильным сделать для детей условия пребывания комфортными, домашними", – отметила Самединова.

В игровых комнатах дети будут отвлекаться от процедур, отдыхать и интересно проводить время.

"Это доброе, хорошее дело", – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Открытие игровых зон важно с психологической точки зрения – теперь в ожидании врача ребята проводят время не в коридоре. В "добрых комнатах" они немного отвлекаются от медицинских процедур, рисуют, заводят друзей, заявил губернатор.

Глава региона предложил расширить реализацию проекта на всю территорию области в 2020 году. Каждая поликлиника сможет выделить помещение для создания "уютного доброго уголка", уверен Воробьев.