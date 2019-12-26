Руденя: развитие села – приоритет для властей Верхневолжья

ТВЕРЬ, 26 дек – РИА Новости. Тверская область примет участие в новой государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", направленной на развитие жилищного строительства и благоустройства на сельских территориях, рынка труда на селе, инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Реализация новой программы, общий объем о финансирования которой в 2020–2025 годах составит около 2,3 триллиона рублей, начнется с 2020 года.
"Тверская область обязательно будет участвовать в программе: в первую очередь, это дороги, ФАПы, школы, для нас также интересны проекты отраслей культуры и спорта на селе. Развитие сельских территорий необходимо для улучшения качества жизни наших граждан. Считаем, что это является приоритетом для Тверской области", - сказал глава региона журналистам после заседания Госсовета.
Губернатор заявил, что считает создание на территории области ФАПов очень перспективным направлением и заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.
"Мы уже создали 70 ФАПов на нашей территории и считаю, что это очень перспективное направление. В 2020 году работа будет продолжена", - сказал Руденя.
При этом он напомнил, что Верхневолжье участвует в реализации программ "Сельский доктор" и "Сельский фельдшер", в рамках которых специалистам выплачивают подъемные. Совместно с Тверским государственным медицинским университетом ведется целевой прием студентов на учебу. Выделяются дополнительные бюджетные средства на строительство ФАПов в небольших населённых пунктах. Выпускаются модульные конструкции на ржевском предприятии "Электромеханика". В ряде новых ФАПов предусмотрены жилые блоки для специалистов.
Губернатор назвал также важным вопросом для агропрома тарифы на электроэнергию.
"Мы работаем по этому направлению. Нашей региональной энергетической комиссией на следующий год были приняты тарифы с нулевым коэффициентом. Приказ о неповышении тарифа на 2020 год в ближайшее время будет подписан и выйдет. Федеральный центр и Тверская область одинаково видят ключевые меры поддержки", - сказал Руденя.