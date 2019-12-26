Руденя: развитие села – приоритет для властей Верхневолжья

ТВЕРЬ, 26 дек – РИА Новости. Тверская область примет участие в новой государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", направленной на развитие жилищного строительства и благоустройства на сельских территориях, рынка труда на селе, инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщил губернатор области Тверская область примет участие в новой государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", направленной на развитие жилищного строительства и благоустройства на сельских территориях, рынка труда на селе, инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщил губернатор области Игорь Руденя

Реализация новой программы, общий объем о финансирования которой в 2020–2025 годах составит около 2,3 триллиона рублей, начнется с 2020 года.

"Тверская область обязательно будет участвовать в программе: в первую очередь, это дороги, ФАПы, школы, для нас также интересны проекты отраслей культуры и спорта на селе. Развитие сельских территорий необходимо для улучшения качества жизни наших граждан. Считаем, что это является приоритетом для Тверской области", - сказал глава региона журналистам после заседания Госсовета.

Губернатор заявил, что считает создание на территории области ФАПов очень перспективным направлением и заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

"Мы уже создали 70 ФАПов на нашей территории и считаю, что это очень перспективное направление. В 2020 году работа будет продолжена", - сказал Руденя.

При этом он напомнил, что Верхневолжье участвует в реализации программ "Сельский доктор" и "Сельский фельдшер", в рамках которых специалистам выплачивают подъемные. Совместно с Тверским государственным медицинским университетом ведется целевой прием студентов на учебу. Выделяются дополнительные бюджетные средства на строительство ФАПов в небольших населённых пунктах. Выпускаются модульные конструкции на ржевском предприятии "Электромеханика". В ряде новых ФАПов предусмотрены жилые блоки для специалистов.

Губернатор назвал также важным вопросом для агропрома тарифы на электроэнергию.