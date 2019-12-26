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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-26T18:24+0300
https://ria.ru/20191226/1562903127.html
Руденя: развитие села – приоритет для властей Верхневолжья
https://cdn24.img.ria.ru/images/155943/82/1559438270_0:0:3239:1822_1036x0_80_0_0_3558494a8687fb8278319377174a9219.jpg
РИА Новости

Руденя: развитие села – приоритет для властей Верхневолжья

18:24 26.12.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 26 дек – РИА Новости. Тверская область примет участие в новой государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", направленной на развитие жилищного строительства и благоустройства на сельских территориях, рынка труда на селе, инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Реализация новой программы, общий объем о финансирования которой в 2020–2025 годах составит около 2,3 триллиона рублей, начнется с 2020 года.

"Тверская область обязательно будет участвовать в программе: в первую очередь, это дороги, ФАПы, школы, для нас также интересны проекты отраслей культуры и спорта на селе. Развитие сельских территорий необходимо для улучшения качества жизни наших граждан. Считаем, что это является приоритетом для Тверской области", - сказал глава региона журналистам после заседания Госсовета.

Губернатор заявил, что считает создание на территории области ФАПов очень перспективным направлением и заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.
"Мы уже создали 70 ФАПов на нашей территории и считаю, что это очень перспективное направление. В 2020 году работа будет продолжена", - сказал Руденя.
При этом он напомнил, что Верхневолжье участвует в реализации программ "Сельский доктор" и "Сельский фельдшер", в рамках которых специалистам выплачивают подъемные. Совместно с Тверским государственным медицинским университетом ведется целевой прием студентов на учебу. Выделяются дополнительные бюджетные средства на строительство ФАПов в небольших населённых пунктах. Выпускаются модульные конструкции на ржевском предприятии "Электромеханика". В ряде новых ФАПов предусмотрены жилые блоки для специалистов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Губернатор назвал также важным вопросом для агропрома тарифы на электроэнергию.
"Мы работаем по этому направлению. Нашей региональной энергетической комиссией на следующий год были приняты тарифы с нулевым коэффициентом. Приказ о неповышении тарифа на 2020 год в ближайшее время будет подписан и выйдет. Федеральный центр и Тверская область одинаково видят ключевые меры поддержки", - сказал Руденя.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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