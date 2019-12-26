Глава Тверской области – за снижение ставки НДС для крупных звероводов

"У нас в Тверской области выращивается и соболь и норка и другие виды, если мы не установим эту ставку, то потеряем эффективность целой отрасли и проиграем по реализации продукции нашим конкурентам", - сказал Руденя, участвующий в проходящем в четверг заседании в Москве заседании Госсовета на тему "Государственная аграрная политика – эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий".