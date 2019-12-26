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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-26T17:29+0300
https://ria.ru/20191226/1562899671.html
Глава Тверской области – за снижение ставки НДС для крупных звероводов
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РИА Новости

Глава Тверской области – за снижение ставки НДС для крупных звероводов

17:29 26.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 26 дек – РИА Новости. С предложением поддержать крупных звероводов и снизить для них ставки НДС до уровня 10% выступил Игорь Руденя, губернатор Тверской области, являющейся одним из лидеров в России по производству пушнины.

"У нас в Тверской области выращивается и соболь и норка и другие виды, если мы не установим эту ставку, то потеряем эффективность целой отрасли и проиграем по реализации продукции нашим конкурентам", - сказал Руденя, участвующий в проходящем в четверг заседании в Москве заседании Госсовета на тему "Государственная аграрная политика – эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий".

Инициативу тверского губернатора поддержал глава Калининградской области Антон Алиханов.
В пресс-службе правительства Тверской области напомнили, что регион - единственный в России, где сохранились предприятия системы Зверопрома СССР. Сейчас в области разведением пушных зверей занимаются семь зверохозяйств.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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