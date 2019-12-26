Биография Бархама Салеха

Бархам Ахмед Салех родился в 1960 году в городе Сулеймания (Ирак).
В 1976 году стал членом Патриотического союза Курдистана (ПСК).
В возрасте 18 и 19 лет он был дважды арестован баасистским режимом за участие в курдском национальном движении и подпольную деятельность.
В 1983 году окончил аспирантуру по гражданскому строительству в Кардиффском университете.
В 1987 году окончил докторантуру в области статистики и компьютерных технологий в Ливерпульском университете.
После этого работал инженером-консультантом в консалтинговой фирме в Великобритании.
В 1991 году стал представителем ПСК в Вашингтоне, где занимался вопросами развития отношений, принимал участие в конференциях и встречах.
С 2001 по 2004 год занимал пост премьер-министра регионального правительства Курдистана в Сулеймании. После свержения баасистского режима он стал одной из ключевых фигур, прилагающих усилия для улучшения уровня жизни в стране.
В 2004 году был назначен заместителем премьер-министра временного правительства Ирака.
В 2005 году занимал пост министра планирования, а затем был избран в парламент Ирака.
В 2006 году был главой Экономического комитета.
С 2009 по 2012 год Салех занимал пост главы правительства Иракского Курдистана.
Женат, есть сын и дочь.
2 октября 2018 года Бархама Салеха избрали президентом Ирака.
С начала октября 2019 года в Ираке проходят протесты, демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.
26 декабря 2019 года стало известно, что Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников