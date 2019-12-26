Биография Бархама Салеха

В 1976 году стал членом Патриотического союза Курдистана (ПСК).

В возрасте 18 и 19 лет он был дважды арестован баасистским режимом за участие в курдском национальном движении и подпольную деятельность.

В 1983 году окончил аспирантуру по гражданскому строительству в Кардиффском университете.

В 1987 году окончил докторантуру в области статистики и компьютерных технологий в Ливерпульском университете.

После этого работал инженером-консультантом в консалтинговой фирме в Великобритании

В 1991 году стал представителем ПСК в Вашингтоне, где занимался вопросами развития отношений, принимал участие в конференциях и встречах.

С 2001 по 2004 год занимал пост премьер-министра регионального правительства Курдистана в Сулеймании. После свержения баасистского режима он стал одной из ключевых фигур, прилагающих усилия для улучшения уровня жизни в стране.

В 2004 году был назначен заместителем премьер-министра временного правительства Ирака.

В 2005 году занимал пост министра планирования, а затем был избран в парламент Ирака.

В 2006 году был главой Экономического комитета.

С 2009 по 2012 год Салех занимал пост главы правительства Иракского Курдистана.

Женат, есть сын и дочь.

С начала октября 2019 года в Ираке проходят протесты, демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч