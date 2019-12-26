Свыше 600 бригад скорой помощи будут дежурить в МО в праздники

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экстренные медицинские службы Подмосковья переведут на усиленный режим работы во время новогодних праздников. Более 600 бригад скорой помощи, 18 бригад центра медицины катастроф, среди которых две авиамедицинские, будут дежурить в регионе в период с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерину Огневу.
"Рождественские и новогодние праздники – традиционно напряженная пора для медицинских специалистов. Только на скорую помощь нагрузка возрастает почти на 40%. Задача наших врачей и среднего медперсонала – сделать так, чтобы и в праздничные дни жители Подмосковья могли получить качественную медицинскую помощь", – сказала Екатерина Огнева.
Также в регионе будут круглосуточно работать стационарные отделения и травмпункты при них.