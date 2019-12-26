Свыше 600 бригад скорой помощи будут дежурить в МО в праздники

"Рождественские и новогодние праздники – традиционно напряженная пора для медицинских специалистов. Только на скорую помощь нагрузка возрастает почти на 40%. Задача наших врачей и среднего медперсонала – сделать так, чтобы и в праздничные дни жители Подмосковья могли получить качественную медицинскую помощь", – сказала Екатерина Огнева.