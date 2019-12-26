Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-12-26T16:17+0300
https://ria.ru/20191226/1562892183.html
Свыше 600 бригад скорой помощи будут дежурить в МО в праздники
https://cdn22.img.ria.ru/images/156289/15/1562891599_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_4a5ed9f74c093e491a590d8385b3f8e1.jpg
РИА Новости

Свыше 600 бригад скорой помощи будут дежурить в МО в праздники

16:17 26.12.2019
6
© РИА Новости / Алексей СухоруковВрачи бригады скорой медицинской помощи оказывают первую помощь пациенту в салоне реанимобиля
Врачи бригады скорой медицинской помощи оказывают первую помощь пациенту в салоне реанимобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экстренные медицинские службы Подмосковья переведут на усиленный режим работы во время новогодних праздников. Более 600 бригад скорой помощи, 18 бригад центра медицины катастроф, среди которых две авиамедицинские, будут дежурить в регионе в период с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерину Огневу.
"Рождественские и новогодние праздники – традиционно напряженная пора для медицинских специалистов. Только на скорую помощь нагрузка возрастает почти на 40%. Задача наших врачей и среднего медперсонала – сделать так, чтобы и в праздничные дни жители Подмосковья могли получить качественную медицинскую помощь", – сказала Екатерина Огнева.
Также в регионе будут круглосуточно работать стационарные отделения и травмпункты при них.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Воздействие лазера на красителях на рубец
Уникальное медицинские лазеры начнут выпускать в Московской области
Руководитель проекта Семейная медиация Максим Беляев во время занятий по семейной медиации
Посредники "погоды" в доме: в регионах появляется семейная медиация
Вид на колонию-поселение для заключенных
На свободу со специальностью: как ресоциализируют заключенных
Пассажир в автобусе
Проезд в Подмосковье в новогоднюю ночь будет бесплатным
Застройка в районе канала имени Москвы
Воробьев: главным вызовом для Подмосковья на 2020 год будет экономика
Президент РФ Владимир Путин
Путин: около миллиона семей получили поддержку в рамках нацпроектов
Пожилой мужчина на прогулке в парке
Приемная семья для пожилого человека: в России запущен пилотный проект
Внутри передвижного лечебно-диагностического комплекса
Жителям Приморья здоровье привезут на камазе
Якутские полицейские подарили волшебство детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Полицейские из Якутска и Кемерово переквалифицировались в волшебников
Дети на занятиях по рисованию
Соцуслуга "Экспресс-бабушки" по уходу за детьми набирает популярность
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над идеей пересадить чиновников на такси
Смоленск
Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве
Человек без определенного места жительства
В Тюмени сотрудники кафе выставили на мороз ожидавшего скорую человека
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
Наскальная живопись
Люди-оборотни: древнейшие наскальные рисунки поколебали основы науки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
Лента новостейМолния