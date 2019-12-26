Император Японии посетил пострадавшие от тайфуна районы

ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Император Японии Император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако впервые после интронизации посетили районы на северо-востоке страны, пострадавшие в результате тайфуна "Хагибис" в октябре.

Кадры визита транслировались телеканалом NHK

Императорская чета прибыла в префектуру Мияги около 11.00 по местному времени (05.00 мск), где их встретил губернатор префектуры Ёсихиро Мураи и другие представители местных властей. Затем император и императрица посетили префектуру Фукусима, также пострадавшую в результате циклона.

В ходе визита император Нарухито и его супруга встретились с жителями пострадавших районов, которые рассказали им о том, как идет процесс восстановления их родных населенных пунктов.