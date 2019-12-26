Путин: нужны дельные, выполняемые на всех уровнях предложения по АПК

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить дельные предложения по развитию АПК по результатам заседания Госсовета и выразил надежду, что они будут исполняться как на федеральном, так и на региональном уровне.
"Вопросов много. Проблем много. Но есть и предложения, как эти вопросы и проблемы решать. Я очень рассчитываю на то, что мы сегодня не только подготовим по результатам работы рабочей группы Госсовета и по результатам сегодняшнего обсуждения дельные, хорошие и исполняемые предложения, но рассчитываю на то, что они будут и исполняться как на федеральном, так и на региональном уровне", - сказал Путин, закрывая заседание Госсовета по вопросам АПК.
Он отметил, что вопрос, который рассматривался на заседании, действительно является важным и затрагивает интересы всей страны.
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