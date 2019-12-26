Путин: нужны дельные, выполняемые на всех уровнях предложения по АПК

"Вопросов много. Проблем много. Но есть и предложения, как эти вопросы и проблемы решать. Я очень рассчитываю на то, что мы сегодня не только подготовим по результатам работы рабочей группы Госсовета и по результатам сегодняшнего обсуждения дельные, хорошие и исполняемые предложения, но рассчитываю на то, что они будут и исполняться как на федеральном, так и на региональном уровне", - сказал Путин, закрывая заседание Госсовета по вопросам АПК.