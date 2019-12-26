Губернатор Кубани пообещал исполнить три детских новогодних желания

КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев снял с ёлки в Кремле открытки троих краснодарских ребят с новогодними желаниями и пообещал их исполнить.
"Добрая традиция — перед последним в году заседанием Госсовета исполнять желания. Снял три открытки с ёлки желаний в Кремле от краснодарских ребят. Пятилетний Тамирлан хочет поплавать с дельфинами, девятилетняя Арина — побывать на Кремлевской елке, а семилетний Валерий мечтает прокатиться на гоночном автомобиле. Первые два желания исполним в самое ближайшее время, а вот с третьим — дождёмся главной гонки страны — Формулы-1. Обещаю, что ребята обязательно останутся довольны", - сообщил Кондратьев в своём аккаунте в Instagram.
Акция организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году глава государства исполнил желание 10-летнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать на Красной поляне. В рамках акции этого года планируется исполнить 2 тысячи заветных желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могли оставлять до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф.