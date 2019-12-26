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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-26T15:59+0300
https://ria.ru/20191226/1562890513.html
Губернатор Кубани пообещал исполнить три детских новогодних желания
https://cdn23.img.ria.ru/images/152085/99/1520859905_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_6c94adbc169025e020aeec9ced2c4248.jpg
РИА Новости

Губернатор Кубани пообещал исполнить три детских новогодних желания

15:58 26.12.2019 (обновлено: 15:59 26.12.2019)
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев снял с ёлки в Кремле открытки троих краснодарских ребят с новогодними желаниями и пообещал их исполнить.
"Добрая традиция — перед последним в году заседанием Госсовета исполнять желания. Снял три открытки с ёлки желаний в Кремле от краснодарских ребят. Пятилетний Тамирлан хочет поплавать с дельфинами, девятилетняя Арина — побывать на Кремлевской елке, а семилетний Валерий мечтает прокатиться на гоночном автомобиле. Первые два желания исполним в самое ближайшее время, а вот с третьим — дождёмся главной гонки страны — Формулы-1. Обещаю, что ребята обязательно останутся довольны", - сообщил Кондратьев в своём аккаунте в Instagram.
Акция организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году глава государства исполнил желание 10-летнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать на Красной поляне. В рамках акции этого года планируется исполнить 2 тысячи заветных желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могли оставлять до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф.
Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции Елка желаний приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
23 декабря, 16:53Новый год—2020
Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря "Елке желаний"
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Новый год—2020Елка желанийВениамин КондратьевВладимир ПутинКраснодарский крайОбщество
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