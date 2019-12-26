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Комиссаров: число проектов на платформе АНО "РСВ" выросло с 14 до 23
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РИА Новости

Комиссаров: число проектов на платформе АНО "РСВ" выросло с 14 до 23

15:23 26.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Число проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" с момента создания автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" возросло с 14 до 23; участие в них принимают миллионы жителей из всех регионов России и соотечественники из других стран мира, сообщил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров.
Первое заседание Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", который возглавляет президент России, прошло в октябре 2019 года в сочинском "Сириусе".

"Ему предшествовала проектная сессия, в рамках которой участники и победители проектов нашей платформы работали над новыми проектными инициативами, планами на предстоящий год и изменениями в уже действующие проекты, Одним из результатов брейнсторма стала концепция форума "Россия – страна возможностей", проведение которого в 2020 году поддержал президент России. Одной из ключевых тем форума участники предложили сделать наставничество. Основными участниками мероприятия станут управленцы, добровольцы, студенты, школьники, люди с ограниченными возможностями здоровья – все, кто уже принимал или планирует принимать участие в проектах и конкурсах нашей платформы", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.

Он добавил, что на флагманский проект платформы – конкурс "Лидеры России" – в 2019 году было подано 233 830 заявок. В третьем сезоне, в дополнение к основному конкурсу, впервые были добавлены специализации – "Наука", "Здравоохранение" и "Финансы и технологии".
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Для участия в третьем сезоне студенческой олимпиады "Я – профессионал" (2019-2020 годов) зарегистрировались 675 239 человек. Олимпиада расширила количество направлений до 68, которые подготовили 26 вузов-организаторов.
На конкурс "Мой первый бизнес" поступило 705 540 заявок, что превышает показатели первого и второго сезонов проекта. Заявки пришли из всех 85 регионов России и десятков стран мира.
Весной 2019 года на базе АНО "РСВ" открылась Мастерская управления "Сенеж". "Это образовательный центр, который проводит мероприятия по дальнейшему сопровождению и поддержке участников проектов платформы. Сегодня Мастерская "Сенеж" реализует десятки различных обучающих программ, а общее число слушателей за 2019 году составило свыше 12 тысяч человек из всех уголков России", – уточнил Комиссаров.
В числе новых проектов, запущенных в 2019 году на платформе "РСВ", - конкурс "Цифровой прорыв" для специалистов в сфере ИТ, "Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior" (первая в России командная инженерная олимпиада, принимать участие в которой с этого года могут ученики 5-7 классов), профессиональный конкурс "Учитель будущего", направленный на поиск, развитие и поддержка перспективных команд учителей), а также Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", нацеленный на повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли.
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Кроме того, в 2019 году к платформе "Россия – страна возможностей" присоединились такие проекты как конкурс "Моя страна – моя Россия", фестиваль "Российская студенческая весна". конкурс "Лучший социальный проект года", Российская национальная премия "Студент года", а также Международный инженерный чемпионат CASE-IN, направленный на поопуляризацию инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в ТЭК и минерально-сырьевой комплекс.
"Совместно с ОНФ мы также перезапустили в новом формате проект "Профстажировки 2.0" – проект стал новым механизмом взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя, который задействует в качестве социального лифта студенческие работы и стажировки. На платформе размещено 4132 кейса от 1179 компаний. 80152 студента зарегистрировались на платформе профстажировки.рф. Из них 3872 человека участвует во всероссийском конкурсе студенческих работ. Все они получили от работодателей подтверждение своих заявок и пишут курсовые или дипломные работы, решая актуальные задачи компаний. Следующая возможность выбрать кейс для студентов откроется 1 февраля 2020 года", – добавил Комиссаров.
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