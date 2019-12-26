Комиссаров: число проектов на платформе АНО "РСВ" выросло с 14 до 23

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Число проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" с момента создания автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" возросло с 14 до 23; участие в них принимают миллионы жителей из всех регионов России и соотечественники из других стран мира, сообщил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров.

Первое заседание Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", который возглавляет президент России, прошло в октябре 2019 года в сочинском "Сириусе".

"Ему предшествовала проектная сессия, в рамках которой участники и победители проектов нашей платформы работали над новыми проектными инициативами, планами на предстоящий год и изменениями в уже действующие проекты, Одним из результатов брейнсторма стала концепция форума "Россия – страна возможностей", проведение которого в 2020 году поддержал президент России. Одной из ключевых тем форума участники предложили сделать наставничество. Основными участниками мероприятия станут управленцы, добровольцы, студенты, школьники, люди с ограниченными возможностями здоровья – все, кто уже принимал или планирует принимать участие в проектах и конкурсах нашей платформы", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.

Он добавил, что на флагманский проект платформы – конкурс "Лидеры России" – в 2019 году было подано 233 830 заявок. В третьем сезоне, в дополнение к основному конкурсу, впервые были добавлены специализации – "Наука", "Здравоохранение" и "Финансы и технологии".

Для участия в третьем сезоне студенческой олимпиады "Я – профессионал" (2019-2020 годов) зарегистрировались 675 239 человек. Олимпиада расширила количество направлений до 68, которые подготовили 26 вузов-организаторов.

На конкурс "Мой первый бизнес" поступило 705 540 заявок, что превышает показатели первого и второго сезонов проекта. Заявки пришли из всех 85 регионов России и десятков стран мира.

Весной 2019 года на базе АНО "РСВ" открылась Мастерская управления "Сенеж". "Это образовательный центр, который проводит мероприятия по дальнейшему сопровождению и поддержке участников проектов платформы. Сегодня Мастерская "Сенеж" реализует десятки различных обучающих программ, а общее число слушателей за 2019 году составило свыше 12 тысяч человек из всех уголков России", – уточнил Комиссаров.

В числе новых проектов, запущенных в 2019 году на платформе "РСВ", - конкурс "Цифровой прорыв" для специалистов в сфере ИТ, "Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior" (первая в России командная инженерная олимпиада, принимать участие в которой с этого года могут ученики 5-7 классов), профессиональный конкурс "Учитель будущего", направленный на поиск, развитие и поддержка перспективных команд учителей), а также Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", нацеленный на повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли.

Кроме того, в 2019 году к платформе "Россия – страна возможностей" присоединились такие проекты как конкурс "Моя страна – моя Россия", фестиваль "Российская студенческая весна". конкурс "Лучший социальный проект года", Российская национальная премия "Студент года", а также Международный инженерный чемпионат CASE-IN, направленный на поопуляризацию инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в ТЭК и минерально-сырьевой комплекс.