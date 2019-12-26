Авиация Ливийской национальной армии нанесла удары по Мисрате и Сирту

КАИР, 26 дек - РИА Новости. Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли удары в городах Мисрата и Сирт по объектам вооруженных группировок, поддерживающих правительство национального единства, говорится в заявлении оперативного штаба ЛНА.
Согласно заявлению, ударам в четверг утром подверглись "центры управления, склады оружия и позиции боевиков в Мисрате и пригороде Сирта".
Сообщается также о концентрации сил ЛНА на походах к Триполи.
Двенадцатого декабря сотрудничающий с восточно-ливийскими властями Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось - каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
В четверг истек срок, который ЛНА дала силам, лояльным главе Правительства национального согласия, чтобы покинуть города Триполи и Сирт.