В Брянской области мужчину осудили за призыв к расправе над полицией

БРЯНСК, 26 дек – РИА Новости. Суд в Брянской области приговорил жителя Фокино, который в социальных сетях призывал уничтожать сотрудников правоохранительных органов, к одному году лишения свободы за экстремизм, с учетом предыдущего приговора молодому человеку придется провести в колонии 5 лет.
Дятьковский городской суд Брянской области признал жителя Фокино виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Уточняется, что он имел "негативное отношение к лицам неславянской внешности, а также к сотрудникам полиции".
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"На своей странице в "ВКонтакте" разместил графическое изображение, побуждающее к избиению группы лиц, неславянской внешности, а также графическое изображение, побуждающее к физическому уничтожению сотрудников правоохранительных органов", - говорится на сайте суда.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, конкретно за это преступление молодой человек приговорен к одному году лишения свободы, однако с учетом ранее назначенного Бежицким районным судом наказания проведет в колонии 5 лет. В ведомстве не уточнили, по какой статье ему был вынесен предыдущий приговор.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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