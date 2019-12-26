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В Брянской области мужчину осудили за призыв к расправе над полицией
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РИА Новости

В Брянской области мужчину осудили за призыв к расправе над полицией

13:17 26.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
БРЯНСК, 26 дек – РИА Новости. Суд в Брянской области приговорил жителя Фокино, который в социальных сетях призывал уничтожать сотрудников правоохранительных органов, к одному году лишения свободы за экстремизм, с учетом предыдущего приговора молодому человеку придется провести в колонии 5 лет.
Дятьковский городской суд Брянской области признал жителя Фокино виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Уточняется, что он имел "негативное отношение к лицам неславянской внешности, а также к сотрудникам полиции".
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"На своей странице в "ВКонтакте" разместил графическое изображение, побуждающее к избиению группы лиц, неславянской внешности, а также графическое изображение, побуждающее к физическому уничтожению сотрудников правоохранительных органов", - говорится на сайте суда.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, конкретно за это преступление молодой человек приговорен к одному году лишения свободы, однако с учетом ранее назначенного Бежицким районным судом наказания проведет в колонии 5 лет. В ведомстве не уточнили, по какой статье ему был вынесен предыдущий приговор.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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РоссияФокиноБрянская областьПроисшествия
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