В Брянской области мужчину осудили за призыв к расправе над полицией

Дятьковский городской суд Брянской области признал жителя Фокино виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Уточняется, что он имел "негативное отношение к лицам неславянской внешности, а также к сотрудникам полиции".

Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, конкретно за это преступление молодой человек приговорен к одному году лишения свободы, однако с учетом ранее назначенного Бежицким районным судом наказания проведет в колонии 5 лет. В ведомстве не уточнили, по какой статье ему был вынесен предыдущий приговор.