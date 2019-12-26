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2019-12-26T13:08+0300
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МИД предупредил россиян сбоях в работе транспорта во Франции
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РИА Новости

МИД предупредил россиян сбоях в работе транспорта во Франции

13:08 26.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о манифестациях во Франции 28 декабря, в связи с чем ожидаются серьезные сбои в работе транспорта.
"Франция – 28 декабря в Париже продолжатся манифестации противников проекта пенсионной реформы; повышенные меры безопасности; серьезные сбои в работе транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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Министерство также предупредило, что во Вьетнаме 29-30 декабря тайфун "Фанфон" достигнет центральных провинций страны, ожидаются проливные дожди, сильные порывы ветра, возможны сбои в авиасообщении.
В Мексике в центральной части страны объявлен "желтый" уровень опасности в связи с возросшей активностью вулкана Попокатепетль, возможны сбои в авиасообщении.
Также в министерстве отметили, что в ливанском Бейруте 26 декабря запланирована антиправительственная манифестация, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности и ограничения движения транспорта.
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МИД РФФранцияВ мире
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