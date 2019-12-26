МИД предупредил россиян сбоях в работе транспорта во Франции

Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото

Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ

"Франция – 28 декабря в Париже продолжатся манифестации противников проекта пенсионной реформы; повышенные меры безопасности; серьезные сбои в работе транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter

Министерство также предупредило, что во Вьетнаме 29-30 декабря тайфун "Фанфон" достигнет центральных провинций страны, ожидаются проливные дожди, сильные порывы ветра, возможны сбои в авиасообщении.

В Мексике в центральной части страны объявлен "желтый" уровень опасности в связи с возросшей активностью вулкана Попокатепетль, возможны сбои в авиасообщении.