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Мастера горной артели оставили в СИЗО по делу о прорыве дамб в Сибири
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РИА Новости

Мастера горной артели оставили в СИЗО по делу о прорыве дамб в Сибири

13:05 26.12.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил без изменения меру пресечения фигуранту дела о прорыве дамб на золотодобывающей артели мастеру горного участка Евгению Александрову, сообщает пресс-служба суда.
В октябре суд Железнодорожного района арестовал на два месяца генерального директора ООО "Сисим" Максима Ковалькова, мастера горного участка этой артели Евгения Александрова и начальника участка "Сисима" Андрея Еганова. Восемнадцатого декабря Железнодорожный районный Красноярска продлил до 18 марта 2020 года арест фигурантам дела.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
19 октября, 15:03
Прорыв дамбы под Красноярском: хронология, причины и первые реакции
"Краевой суд оставил без изменения решение о продлении меры пресечения мастеру золотодобывающей компании ООО "Сисим" Евгению Александрову... Но в постановление Железнодорожного районного суда г. Красноярска по продлению меры пресечения Александрову внесены незначительные изменения – исправлено то, что Александрову вменяется не "тяжкое преступление", а "преступление средней тяжести". В остальном решение оставлено без изменений", - говорится в сообщении.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести.
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СибирьКрасноярский краевой судПроисшествия
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