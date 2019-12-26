Мастера горной артели оставили в СИЗО по делу о прорыве дамб в Сибири

КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил без изменения меру пресечения фигуранту дела о прорыве дамб на золотодобывающей артели мастеру горного участка Евгению Александрову, сообщает пресс-служба суда.
В октябре суд Железнодорожного района арестовал на два месяца генерального директора ООО "Сисим" Максима Ковалькова, мастера горного участка этой артели Евгения Александрова и начальника участка "Сисима" Андрея Еганова. Восемнадцатого декабря Железнодорожный районный Красноярска продлил до 18 марта 2020 года арест фигурантам дела.
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"Краевой суд оставил без изменения решение о продлении меры пресечения мастеру золотодобывающей компании ООО "Сисим" Евгению Александрову... Но в постановление Железнодорожного районного суда г. Красноярска по продлению меры пресечения Александрову внесены незначительные изменения – исправлено то, что Александрову вменяется не "тяжкое преступление", а "преступление средней тяжести". В остальном решение оставлено без изменений", - говорится в сообщении.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести.