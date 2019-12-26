Мастера горной артели оставили в СИЗО по делу о прорыве дамб в Сибири

КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил без изменения меру пресечения фигуранту дела о прорыве дамб на золотодобывающей артели мастеру горного участка Евгению Александрову, сообщает пресс-служба суда.

В октябре суд Железнодорожного района арестовал на два месяца генерального директора ООО "Сисим" Максима Ковалькова, мастера горного участка этой артели Евгения Александрова и начальника участка "Сисима" Андрея Еганова. Восемнадцатого декабря Железнодорожный районный Красноярска продлил до 18 марта 2020 года арест фигурантам дела.

"Краевой суд оставил без изменения решение о продлении меры пресечения мастеру золотодобывающей компании ООО "Сисим" Евгению Александрову... Но в постановление Железнодорожного районного суда г. Красноярска по продлению меры пресечения Александрову внесены незначительные изменения – исправлено то, что Александрову вменяется не "тяжкое преступление", а "преступление средней тяжести". В остальном решение оставлено без изменений", - говорится в сообщении.