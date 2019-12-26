Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг помимо заседания Госсовета проведет ряд международных телефонных разговоров, а также несколько непубличных рабочих встреч, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что в четверг днем Путин проведет заседание Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
"Далее сегодня у президента запланировано несколько международных телефонных разговоров,... несколько рабочих встреч непубличного характера. И вечером у президента будет в Большом театре праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года", - сообщил Песков.