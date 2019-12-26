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В Северной Осетии задержали подозреваемых в сбыте оружия и ртути
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РИА Новости

В Северной Осетии задержали подозреваемых в сбыте оружия и ртути

11:36 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. В Северной Осетии задержана группа подозреваемых в сбыте оружия, ртути и фальшивых денег, у членов группировки, которую возглавляла женщина, изъяты автомат и пистолет, а также миллион поддельных рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУУР и ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Северной Осетии при участии республиканского УФСБ России и Росгвардии пресечена деятельность организованной межрегиональной этнической группы, участники которой подозреваются в сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов, металлической ртути, а также поддельных денег", - сказала Волк.
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Она отметила, что полицейскими были получены сведения о соучастниках криминальной группировки, а также каналах сбыта поддельных денежных знаков номиналом 5 тысяч рублей и 100 долларов.
"По имеющейся информации, организованную группу создала жительница РСО-Алания из числа своих знакомых. Все руководство и контроль над ее деятельностью женщина взяла на себя", - пояснила Волк.
По ее данным, лидер и пятеро активных участников группы задержаны в момент сбыта поддельных денежных знаков на сумму 1 миллион рублей, 140 граммов металлической ртути, а также автомата Калашникова и двух пистолетов.
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По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконный оборот поддельных денег", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
"В отношении пятерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест. Еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - уточнила официальный представитель МВД России.
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Ирина ВолкМВД РФСеверная ОсетияПроисшествия
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