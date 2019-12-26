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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-26T11:22+0300
https://ria.ru/20191226/1562868211.html
Московский симфонический оркестр начал выступления в Китае
https://cdn23.img.ria.ru/images/156286/90/1562869069_0:408:2915:2048_1036x0_80_0_0_42ef8608bdfe07694563b477dcb1e278.jpg
РИА Новости

Московский симфонический оркестр начал выступления в Китае

11:22 26.12.2019
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CC BY 3.0 / Iamchenzetian / Национальная библиотека Китая
Национальная библиотека Китая
CC BY 3.0 / Iamchenzetian /
МОСКВА, 26 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Московский симфонический оркестр дал новогодний концерт в художественном центре государственной библиотеки Китая. Это выступление – начало гастролей в Поднебесной.
В репертуар российского оркестра вошли не только лучшие произведения мировой классической музыки, но и популярные советские и китайские композиции, хорошо знакомые публике.
Дирижер Московского симфонического оркестра Андрей Яковлев в интервью сказал, что Китай активно пропагандирует классическую музыку, благодаря чему сотрудничество в этой области достигло беспрецедентно высокого уровня. Он уверен, что в будущем классическая музыка станет еще более популярной в Китае.
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