Московский симфонический оркестр начал выступления в Китае

МОСКВА, 26 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Московский симфонический оркестр дал новогодний концерт в художественном центре государственной библиотеки Китая. Это выступление – начало гастролей в Поднебесной.
В репертуар российского оркестра вошли не только лучшие произведения мировой классической музыки, но и популярные советские и китайские композиции, хорошо знакомые публике.
Дирижер Московского симфонического оркестра Андрей Яковлев в интервью сказал, что Китай активно пропагандирует классическую музыку, благодаря чему сотрудничество в этой области достигло беспрецедентно высокого уровня. Он уверен, что в будущем классическая музыка станет еще более популярной в Китае.