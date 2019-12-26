Московский симфонический оркестр начал выступления в Китае

В репертуар российского оркестра вошли не только лучшие произведения мировой классической музыки, но и популярные советские и китайские композиции, хорошо знакомые публике.

Дирижер Московского симфонического оркестра Андрей Яковлев в интервью сказал, что Китай активно пропагандирует классическую музыку, благодаря чему сотрудничество в этой области достигло беспрецедентно высокого уровня. Он уверен, что в будущем классическая музыка станет еще более популярной в Китае.