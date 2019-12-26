Власти Австрии планируют организовать презентацию Вены в Москве

ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Власти Австрии в конце мая планируют организовать презентацию Вены в Москве, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Посол рассказал о подготовке мероприятий по случаю 75-летия освобождения Вены, отметив, что все они осуществляются при самом тесном взаимодействии с правительством Москвы.
"И мы очень рады инициативе венских властей организовать в свою очередь презентацию Вены в Москве, которая предварительно планируется на конец мая", - сообщил Любинский.