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Власти Австрии планируют организовать презентацию Вены в Москве
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РИА Новости

Власти Австрии планируют организовать презентацию Вены в Москве

11:06 26.12.2019
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© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Власти Австрии в конце мая планируют организовать презентацию Вены в Москве, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Посол рассказал о подготовке мероприятий по случаю 75-летия освобождения Вены, отметив, что все они осуществляются при самом тесном взаимодействии с правительством Москвы.
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"И мы очень рады инициативе венских властей организовать в свою очередь презентацию Вены в Москве, которая предварительно планируется на конец мая", - сообщил Любинский.
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Дмитрий ЛюбинскийАвстрияВенаРоссияВ мире
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