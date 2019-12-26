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Российский посол рассказал о сотрудничестве с австрийским бизнесом
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РИА Новости

Российский посол рассказал о сотрудничестве с австрийским бизнесом

11:04 26.12.2019
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© Фото : посольство РФ в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : посольство РФ в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийские бизнесмены на фоне санкционного режима ищут возможности для работы в России "по-новому", заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Не желая терять позиции на российском рынке из-за расширяющихся ущербных санкционных барьеров, австрийские предприниматели ищут возможности для "работы по-новому". Все больше компаний из Австрии идут по пути инвестирования в российскую экономику и локализации у нас производственных мощностей, имея в виду в том числе открывающиеся для них дополнительные возможности для выхода на рынки третьих, в том числе сопредельных стран", - рассказал Любинский.
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В качестве примера за 2019 год являются посол привел открытие завода "ВолгаГидро" концерна "Voith Hydro" по производству гидротурбинного оборудования в Балаково Саратовской области и завода компании "Doka GmbH" по производству строительной опалубки на территории особой экономической зоны "Липецк".
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Дмитрий ЛюбинскийАвстрияРоссияЭкономика
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