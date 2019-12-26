Российский посол рассказал о сотрудничестве с австрийским бизнесом

В качестве примера за 2019 год являются посол привел открытие завода "ВолгаГидро" концерна "Voith Hydro" по производству гидротурбинного оборудования в Балаково Саратовской области и завода компании "Doka GmbH" по производству строительной опалубки на территории особой экономической зоны "Липецк".