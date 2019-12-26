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В Афганистане шесть военных погибли при взрыве автомобиля
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РИА Новости

В Афганистане шесть военных погибли при взрыве автомобиля

09:52 26.12.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь
Скорая помощь
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался около военной базы в афганской провинции Балх на севере страны, шесть военнослужащих погибли, сообщает телеканала 1TV со ссылкой на министерство обороны страны.
Взрыв произошел около 4.30 утра по местному времени в четверг (3 утра мск). Еще трое военнослужащих получили ранения в результате взрыва.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоМоскваАфганистанТалибанРоссияВ мире
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