В Афганистане шесть военных погибли при взрыве автомобиля

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался около военной базы в афганской провинции Балх на севере страны, шесть военнослужащих погибли, сообщает телеканала 1TV со ссылкой на министерство обороны страны.
Взрыв произошел около 4.30 утра по местному времени в четверг (3 утра мск). Еще трое военнослужащих получили ранения в результате взрыва.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Car bomb kills six #Afghan soldiers in #Balkh https://t.co/idbDmIplNv #AFG— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) December 26, 2019