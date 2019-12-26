Путин поздравил "Русгидро" с 15-летием компании

"Объединяющее мощные электростанции, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, инжиниринговые и энергосбытовые организации, РусГидро по праву считается одной из крупнейших электроэнергетических компаний страны", - отметил Путин.

По его словам, в холдинге работают компетентные и опытные специалисты, которые берегут профессиональные традиции, понимают важность своего труда, а также делают ставку на привлечение серьезных инвестиций, модернизацию инфраструктуры отрасли и внедрение инновационных технологий. Путин подчеркнул, что сотрудники компании вносят весомый вклад в совершенствование Единой энергетической системы России.