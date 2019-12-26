Путин поздравил "Русгидро" с 15-летием компании

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил компанию "Русгидро" с 15-летием, отметив, что она уделяет приоритетное внимание экологической безопасности. Поздравление опубликовано на сайте компании.
"Объединяющее мощные электростанции, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, инжиниринговые и энергосбытовые организации, РусГидро по праву считается одной из крупнейших электроэнергетических компаний страны", - отметил Путин.
По его словам, в холдинге работают компетентные и опытные специалисты, которые берегут профессиональные традиции, понимают важность своего труда, а также делают ставку на привлечение серьезных инвестиций, модернизацию инфраструктуры отрасли и внедрение инновационных технологий. Путин подчеркнул, что сотрудники компании вносят весомый вклад в совершенствование Единой энергетической системы России.
"И, конечно, отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание вопросам экологической безопасности, на практике осуществляете модель социально-ответственного бизнеса. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", - заключил президент.