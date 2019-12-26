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2019-12-26T04:35+0300
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Армия Израиля нанесла ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
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РИА Новости

Армия Израиля нанесла ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

04:35 26.12.2019
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о нанесенных с воздуха ударах по объектам движения ХАМАС в ответ на ракету, запущенную из сектора Газа в сторону израильской территории.
"В ответ на ракету, запущенную из Газы по израильским мирным жителям ранее вечером (в среду - ред.), ВВС Израиля ударили по ряду террористических целей ХАМАС в Газе", - сообщила израильская армия в Twitter.
Ранее в среду армия сообщила, что сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучал в городе Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа, на юге страны. Позднее израильские военнослужащие засекли пуск одной ракеты из Газы. Как сообщило издание "Едиот Ахронот", в этот момент в Ашкелоне находился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В социальных сетях появились кадры, как в связи с сиренами глава правительства спускается со сцены, где он выступал перед праймериз в партии "Ликуд", которые пройдут в четверг.
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. 14 ноября 2018
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