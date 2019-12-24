Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-24T21:58+0300
https://ria.ru/20191224/1562804135.html
Представители России и Азербайджана осмотрели новую дорогу в Дагестане
https://cdn25.img.ria.ru/images/154799/89/1547998940_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3dd4a27d20c29cc5d29ffaa47361507b.jpg
РИА Новости

Представители России и Азербайджана осмотрели новую дорогу в Дагестане

21:58 24.12.2019
579
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФедеральная автомобильная дорога
Федеральная автомобильная дорога
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 24 дек – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев совместно с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым осмотрели новую автомобильную дорогу "Куллар-Яруквалар" в Магарамкентстком районе Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Новая трасса обеспечит выход от федеральной автотрассы "Кавказ" к селу Ходжаказмаляр, примыкающим к международной автодороге. Она на 21 километр сократит путь до пограничных автопропускных пунктов "Ново-Филя" и "Тагиркент", - отметили в пресс-службе.
Пограничный столб
Вчера, 21:52Республика Дагестан
Азербайджан и Россия ввели в строй мост через реку Самур на госгранице
Специалисты дорожной службы Дагестана считают, что автодорога улучшит транспортную связанность сел, расположенных южнее реки Самур, с Северным Дагестаном, Махачкалой и Дербентом.
Ранее во вторник представители России и Азербайджана открыли автомобильный мост через реку Самур на границе Азербайджана и РФ в районе пунктов пропуска "Яраг - Казмаляр", он является частью проекта транспортного коридора "Север-Юг".

Другие новости региона читайте здесь>>

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания ряда межправительственных и межведомственных документов. 1 сентября 2018
20 декабря, 04:01
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
000001
Обсудить 0
Республика ДагестанМаксим ОрешкинВладимир ВасильевДагестанАзербайджанМахачкалаЭкономика
Рекомендуем
Новогодний автобус в Твери
В Твери будет запущен бесплатный новогодний автобус
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона
Руденя: за три года в Верхневолжье отремонтируют 450 км местных дорог
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Диспетчеры на открывшейся станции московского метрополитена Котельники
На "фиолетовой" линии московского метро приостановили движение
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Путин открыл ж/д движение по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Торговый порт Новороссийска
Дитрих рассказал Путину о проекте подъезда к порту в Новороссийске
Поезд Московского центрального диаметра
Еще восемь пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году
Американские военнослужащие в Сирии
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Ученые определили, когда человек начинает стареть
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
12:48В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
12:47Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
12:46Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами
12:43Ученые выяснили, когда начинается старение человека
12:43На Восточном установили девять цистерн для кислорода и азота
12:41Козак назвал выплату Украине 2,9 миллиарда долларов "каплей в море"
Лента новостейМолния