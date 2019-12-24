Представители России и Азербайджана осмотрели новую дорогу в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 дек – РИА Новости. Глава Дагестана Глава Дагестана Владимир Васильев совместно с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым осмотрели новую автомобильную дорогу "Куллар-Яруквалар" в Магарамкентстком районе Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Новая трасса обеспечит выход от федеральной автотрассы "Кавказ" к селу Ходжаказмаляр, примыкающим к международной автодороге. Она на 21 километр сократит путь до пограничных автопропускных пунктов "Ново-Филя" и "Тагиркент", - отметили в пресс-службе.

Специалисты дорожной службы Дагестана считают, что автодорога улучшит транспортную связанность сел, расположенных южнее реки Самур, с Северным Дагестаном, Махачкалой и Дербентом.

Ранее во вторник представители России и Азербайджана открыли автомобильный мост через реку Самур на границе Азербайджана и РФ в районе пунктов пропуска "Яраг - Казмаляр", он является частью проекта транспортного коридора "Север-Юг".