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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T20:55+0300
https://ria.ru/20191224/1562802455.html
Россия за сутки зафиксировала 55 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155902/23/1559022332_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_947f5196584247b9c3d323448e32acbb.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 55 нарушений перемирия в Сирии

20:55 24.12.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновПоврежденные минометным обстрелом дома
Поврежденные минометным обстрелом дома
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 55 нарушений, Турция - 47, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 55 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 21, Латакия – 16, Хама – 12, Алеппо - 6. Турецкой частью представительства зафиксировано 47 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 20, Латакия - 19, Алеппо - 6, Хама - 2", - говорится в бюллетене.
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В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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