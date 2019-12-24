Россия за сутки зафиксировала 55 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 55 нарушений, Турция - 47, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 55 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 21, Латакия – 16, Хама – 12, Алеппо - 6. Турецкой частью представительства зафиксировано 47 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 20, Латакия - 19, Алеппо - 6, Хама - 2", - говорится в бюллетене.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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