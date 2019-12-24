В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар

Инцидент произошел утром во вторник в отеле Element Hotel в городе Лебанон. Сообщается, что взрыв прогремел в одном из технических помещений пятиэтажного здания.

В Филадельфии два человека погибли при взрыве газа в одном из домов

В Филадельфии два человека погибли при взрыве газа в одном из домов

Восемь гостей отеля были госпитализированы, также в больницу попали двое пожарных. Ранения не угрожают жизни пострадавших. Один из них получил повреждения, поскользнувшись на льду уже за пределами опасной зоны. Все 75 постояльцев были эвакуированы и размещены в других гостиницах города.