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В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
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РИА Новости

В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар

20:08 24.12.2019
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© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в отеле гостиничной сети Marriott в американском штате Нью-Гэмпшир, десять человек получили ранения, сообщает местный телеканал WCAX.
Инцидент произошел утром во вторник в отеле Element Hotel в городе Лебанон. Сообщается, что взрыв прогремел в одном из технических помещений пятиэтажного здания.
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Восемь гостей отеля были госпитализированы, также в больницу попали двое пожарных. Ранения не угрожают жизни пострадавших. Один из них получил повреждения, поскользнувшись на льду уже за пределами опасной зоны. Все 75 постояльцев были эвакуированы и размещены в других гостиницах города.
Телеканал CBS Boston сообщает, что отель получил значительные повреждения и остается закрытым. По предварительным данным, взрыв не носил криминального характера.
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