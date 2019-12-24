ФАС разрешила СГК купить Красноярскую ГРЭС-2 у ГЭХ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба еще в июне разрешила структуре СГК (входит в СУЭК) купить Красноярскую ГРЭС-2 у "Газпром энергохолдинга", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
"В июне 2019 года ФАС России согласовала решение о получении предварительного согласия ОАО "Енисейская ТГК" о приобретении Красноярской ГРЭС-2", - сообщили в ФАС.
Газета "Коммерсант" в декабре сообщала, что СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2 за 10 миллиардов рублей. По данным издания, первый транш в 5 миллиардов ГЭХ должен будет получить в январе 2020 года. Сама сделка будет закрыта к концу 2019 года. Красноярская ГРЭС-2 - единственный актив ГЭХа во второй ценовой зоне (Сибирь).
Красноярская ГРЭС-2 принадлежит ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг"), станция расположена в Зеленогорске, в 167 километрах на востоке от Красноярска.