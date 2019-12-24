ФАС разрешила СГК купить Красноярскую ГРЭС-2 у ГЭХ

"В июне 2019 года ФАС России согласовала решение о получении предварительного согласия ОАО "Енисейская ТГК" о приобретении Красноярской ГРЭС-2", - сообщили в ФАС.

Газета "Коммерсант" в декабре сообщала, что СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2 за 10 миллиардов рублей. По данным издания, первый транш в 5 миллиардов ГЭХ должен будет получить в январе 2020 года. Сама сделка будет закрыта к концу 2019 года. Красноярская ГРЭС-2 - единственный актив ГЭХа во второй ценовой зоне (Сибирь).