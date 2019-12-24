Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T17:47+0300
https://ria.ru/20191224/1562794542.html
Путин поблагодарил парламент за твердую позицию по итогам ВОВ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156277/65/1562776576_0:180:2883:1802_1036x0_80_0_0_a3cd1708553327523a46f85dbb3025b1.jpg
РИА Новости

Путин поблагодарил парламент за твердую позицию по итогам ВОВ

17:47 24.12.2019
131
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Совета Федерации и Государственной Думы поблагодарил их за бескомпромиссную позицию по вопросу защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне.
"Знаю, что парламент России всегда выступает жестко, бескомпромиссно, когда дело касается священной для нас исторической памяти, и хочу вас всех за это поблагодарить", - сказал Путин.
Он отметил, что на уровне международного межпарламентского диалога необходимо твердо защищать правду о Великой Отечественной войне и тех жертвах, которые страна положила на алтарь победы над нацизмом.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
16:58
"Полный бред". Путин обругал Запад за искажение истории
910002
Обсудить 0
Великая Отечественная война (1941-1945)Совет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин: необходимо подумать, как дополнительно поддержать ветеранов
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Путин считает недостаточной конверсию предприятий ОПК
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин назвал улучшение бизнес-климата одним из приоритетов на 2020 год
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Лукашенко заявил, что Белоруссия не пропустит "танки на Москву"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин: интересы России и ее народа должны быть выше конъюнктуры
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп прокомментировал обещанный "рождественский сюрприз" от КНДР
Владимир Путин
Путин назвал приоритеты законотворческой деятельности на следующий год
Стратегический ракетоносец Ту95МС ВКС России
ВКС за год получили более 150 самолетов, вертолетов и другой техники
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Источник рассказал подробности дела генерала ФТС
Джон Салливан
В посольстве США назвали сроки прибытия нового посла в Россию
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что сын ставит Путина ему в пример
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
МЧС проверит все места проведения детских новогодних праздников
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД обратился к властям Эстонии по ситуации вокруг агентства Sputnik
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:24В парк "Мосгортранса" поступил трехсотый электробус
20:17В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
Лента новостейМолния