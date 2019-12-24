Путин поблагодарил парламент за твердую позицию по итогам ВОВ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Совета Федерации и Государственной Думы поблагодарил их за бескомпромиссную позицию по вопросу защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне.
"Знаю, что парламент России всегда выступает жестко, бескомпромиссно, когда дело касается священной для нас исторической памяти, и хочу вас всех за это поблагодарить", - сказал Путин.
Он отметил, что на уровне международного межпарламентского диалога необходимо твердо защищать правду о Великой Отечественной войне и тех жертвах, которые страна положила на алтарь победы над нацизмом.