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По небу, суше и воде: как Санта-Клаусы развозят подарки
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РИА Новости
По небу, суше и воде: как Санта-Клаусы развозят подарки
Санта-Клаусы всего мира объединились. На мопеде и такси, на гидроцикле и вертолете они спешат раздать подарки и пожелать счастливого Рождества.
2019-12-24T17:20+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=80345303&type=mp4
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По небу, суше и воде: как Санта-Клаусы развозят подарки

17:20 24.12.2019
30
Санта-Клаусы всего мира объединились. На мопеде и такси, на гидроцикле и вертолете они спешат раздать подарки и пожелать счастливого Рождества.
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РождествоСанта-КлаусВидеоОбщество
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