2019-12-24T17:20+0300
2019-12-24T17:20+0300
https://ria.ru/20191224/1562792057.html
По небу, суше и воде: как Санта-Клаусы развозят подарки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156279/12/1562791279_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_522362b270f2bcb0e75465b2df1140e4.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
По небу, суше и воде: как Санта-Клаусы развозят подарки
Санта-Клаусы всего мира объединились. На мопеде и такси, на гидроцикле и вертолете они спешат раздать подарки и пожелать счастливого Рождества.
2019-12-24T17:20+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=80345303&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/156279/12/1562791279_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_ca794d993e3196bc487216bb77fd32fe.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156279/12/1562791279_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_cb844bd133c08f4919f5f2876f1527e3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156279/12/1562791279_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_b42a166670e1329a44e7c4fcdb13db2a.jpg
PT0M58S
По небу, суше и воде: как Санта-Клаусы развозят подарки
Санта-Клаусы всего мира объединились. На мопеде и такси, на гидроцикле и вертолете они спешат раздать подарки и пожелать счастливого Рождества.