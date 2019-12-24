Жителя Ставрополья подозревают в публичном оправдании терроризма

НАЛЬЧИК, 24 дек – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в оправдании терроризма в интернете, сообщает региональное СУ СК.
"По данным следствия, 16 августа текущего года 21-летний молодой человек на своей странице в одной из социальных сетей в интернете разместил текст стихотворения, в котором в героическом виде представлена деятельность участника запрещенной террористической организации", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
"В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — отмечает ведомство.