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Жителя Ставрополья подозревают в публичном оправдании терроризма
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РИА Новости

Жителя Ставрополья подозревают в публичном оправдании терроризма

16:58 24.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 24 дек – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в оправдании терроризма в интернете, сообщает региональное СУ СК.
"По данным следствия, 16 августа текущего года 21-летний молодой человек на своей странице в одной из социальных сетей в интернете разместил текст стихотворения, в котором в героическом виде представлена деятельность участника запрещенной террористической организации", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
"В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — отмечает ведомство.
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