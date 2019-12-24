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Новости Подмосковья
2019-12-24T16:55+0300
https://ria.ru/20191224/1562788608.html
Уникальное медицинские лазеры начнут выпускать в Московской области
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/92/1562789203_0:76:1500:920_1036x0_80_0_0_b53c3b509a235354a2bd578c5bdb1f54.jpg
РИА Новости

Уникальное медицинские лазеры начнут выпускать в Московской области

16:55 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповВоздействие лазера на красителях на рубец
Воздействие лазера на красителях на рубец
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В городском округе Фрязино будут производить медицинские лазеры. Завод появится в особой экономической зоне "Исток", сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова.
"Помимо того что у нас в стране появятся собственные медицинские лазеры, продукт будет практически полностью состоять из отечественных комплектующих: более 92% поставщиков компонентов для аппарата – российские производители, в том числе и подмосковные компании", – сказал зампред правительства региона.
Закупать лазеры будут медицинские учреждения. Спектр применения оборудования широкий – от косметологии до хирургии.
Инвестиции в проект составили свыше 15 миллионов рублей. Благодаря производству лазеров в Московской области откроют 30 дополнительных рабочих мест.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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