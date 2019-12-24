Уникальное медицинские лазеры начнут выпускать в Московской области

"Помимо того что у нас в стране появятся собственные медицинские лазеры, продукт будет практически полностью состоять из отечественных комплектующих: более 92% поставщиков компонентов для аппарата – российские производители, в том числе и подмосковные компании", – сказал зампред правительства региона.