Уникальное медицинские лазеры начнут выпускать в Московской области

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В городском округе Фрязино будут производить медицинские лазеры. Завод появится в особой экономической зоне "Исток", сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова.
"Помимо того что у нас в стране появятся собственные медицинские лазеры, продукт будет практически полностью состоять из отечественных комплектующих: более 92% поставщиков компонентов для аппарата – российские производители, в том числе и подмосковные компании", – сказал зампред правительства региона.
Закупать лазеры будут медицинские учреждения. Спектр применения оборудования широкий – от косметологии до хирургии.
Инвестиции в проект составили свыше 15 миллионов рублей. Благодаря производству лазеров в Московской области откроют 30 дополнительных рабочих мест.