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Депутат Госдумы предложила открыть аптеки в "чистых" зонах аэропортов
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РИА Новости

Депутат Госдумы предложила открыть аптеки в "чистых" зонах аэропортов

16:26 24.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко направила предложение вице-премьеру правительства Максиму Акимову с предложением рассмотреть возможность открыть аптеки и поставить банкоматы в так называемых "чистых" зонах аэропортов.
Как рассказала депутат РИА Новости, ей поступило несколько жалоб от избирателей о неудобствах, с которыми они сталкиваются, оказываясь в зоне вылета после прохождения паспортного контроля или же в транзитной зоне аэропортов по прилету. По ее словам, речь идет о невозможности приобрести в первую очередь лекарства, медицинские и гигиенические товары, оплатить услуги или снять наличные.
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По словам депутата, с актуальностью проблемы согласен исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин, поскольку вопросы граждане задают не только депутатам, но и администрациям российских аэропортов, жалобы приходят и в Ассоциацию, причем статистика обращений из года в год только растет: к примеру, если в 2015 году в Домодедово поступило около 30 жалоб, то сейчас объем этих жалоб увеличился практически в два раза.
"Если аэропорты сами могут на внутренних авиалиниях размещать аптеки и терминалы оплаты, то почему не делают? И планирует ли правительство РФ корректировать свое распоряжение в части расширения услуг, которые можно предоставлять пассажирам при международных перелетах? Все эти вопросы я, как депутат, направила вице-премьеру правительства Максиму Акимову", - заявила Костенко.
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Наталья КостенкоМаксим АкимовМинистерство транспорта РФГосдума РФРоссияОбщество
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