Депутат Госдумы предложила открыть аптеки в "чистых" зонах аэропортов

Как рассказала депутат РИА Новости, ей поступило несколько жалоб от избирателей о неудобствах, с которыми они сталкиваются, оказываясь в зоне вылета после прохождения паспортного контроля или же в транзитной зоне аэропортов по прилету. По ее словам, речь идет о невозможности приобрести в первую очередь лекарства, медицинские и гигиенические товары, оплатить услуги или снять наличные.

По словам депутата, с актуальностью проблемы согласен исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин, поскольку вопросы граждане задают не только депутатам, но и администрациям российских аэропортов, жалобы приходят и в Ассоциацию, причем статистика обращений из года в год только растет: к примеру, если в 2015 году в Домодедово поступило около 30 жалоб, то сейчас объем этих жалоб увеличился практически в два раза.