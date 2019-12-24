Бутина вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Освобожденная из тюрьмы США Мария Бутина стала членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, сказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Сегодня состоится экспертный совет при уполномоченном, я ее представлю как члена экспертного совета. Мы думаем, она будет очень полезна для защиты прав соотечественников, попавших в трудное положение за рубежом", - сказала Москалькова журналистам во вторник перед заседанием совета.
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Ранее Москалькова заявляла, что Бутина согласилась на работу в качестве эксперта в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.
Бутина приехала на заседании экспертного совета во вторник, где запланировано обсуждение актуальных проблем обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Она прилетела в Москву 26 октября.
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