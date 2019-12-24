Бутина вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Освобожденная из тюрьмы США Освобожденная из тюрьмы США Мария Бутина стала членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, сказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова

"Сегодня состоится экспертный совет при уполномоченном, я ее представлю как члена экспертного совета. Мы думаем, она будет очень полезна для защиты прав соотечественников, попавших в трудное положение за рубежом", - сказала Москалькова журналистам во вторник перед заседанием совета.

Ранее Москалькова заявляла, что Бутина согласилась на работу в качестве эксперта в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.

Бутина приехала на заседании экспертного совета во вторник, где запланировано обсуждение актуальных проблем обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду.