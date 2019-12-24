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Путин встретился с командующими военными округами и Северным флотом
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РИА Новости

Путин встретился с командующими военными округами и Северным флотом

16:02 24.12.2019 (обновлено: 17:44 24.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с командующими войсками военных округов и Северным флотом. 24 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с командующими войсками военных округов и Северным флотом. 24 декабря 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с командующими войсками военных округов и Северным флотом. 24 декабря 2019
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с командующими войсками военных округов и Северным флотом, сообщили в пресс-службе Кремля.
"По завершении расширенной коллегии министерства обороны РФ президент провел традиционную встречу с командующими войсками военных округов и Северным флотом", - говорится в сообщении.
Путин выступил во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ. Он подвел итоги развития Вооруженных сил страны в уходящем году и поставил задачи на перспективу, в том числе на 2020 год.
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