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Шойгу рассказал о сухопутной части антироссийской программы НАТО
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РИА Новости

Шойгу рассказал о сухопутной части антироссийской программы НАТО

14:31 24.12.2019 (обновлено: 15:15 24.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Реализация антироссийской военной программы НАТО "четыре по тридцать" будет возможна уже к 2022 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США "четыре по тридцать". Предполагается в тридцатисуточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному – 76%, по морскому – 93%", - сказал Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.
Министр добавил, что, по оценке Миноборноны, "полная реализация концепции "четыре по тридцать" возможна уже к 2022 году". "Готовность самолётов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов", - заявил Шойгу.
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НАТОСергей ШойгуРоссияБезопасностьВ мире
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