Шойгу рассказал о сухопутной части антироссийской программы НАТО

"Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США "четыре по тридцать". Предполагается в тридцатисуточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному – 76%, по морскому – 93%", - сказал Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.