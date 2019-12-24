Высокая боеготовность ВС гарантирует безопасность России, заявил Путин

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что высокая боеготовность вооруженных сил гарантирует мир и безопасность страны.
"Общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент подчеркнул, что это исключительно важно, учитывая международную ситуацию и имеющиеся здесь риски. Он отметил, что напряженность не спадает на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове, вблизи границ РФ расширяется военная инфраструктура НАТО.