Высокая боеготовность ВС гарантирует безопасность России, заявил Путин

"Общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Президент подчеркнул, что это исключительно важно, учитывая международную ситуацию и имеющиеся здесь риски. Он отметил, что напряженность не спадает на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове, вблизи границ РФ расширяется военная инфраструктура НАТО.