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Высокая боеготовность ВС гарантирует безопасность России, заявил Путин
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РИА Новости

Высокая боеготовность ВС гарантирует безопасность России, заявил Путин

14:21 24.12.2019 (обновлено: 14:40 24.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что высокая боеготовность вооруженных сил гарантирует мир и безопасность страны.
"Общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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Президент подчеркнул, что это исключительно важно, учитывая международную ситуацию и имеющиеся здесь риски. Он отметил, что напряженность не спадает на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове, вблизи границ РФ расширяется военная инфраструктура НАТО.
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Вооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияБезопасность
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