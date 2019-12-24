Песков рассказал, что обсудят на итоговой коллегии Минобороны

Руководство Минобороны отчитается Путину о работе в 2019 году

Руководство Минобороны отчитается Путину о работе в 2019 году

"Президент выступит, будет содержательное выступление (министра обороны РФ Сергея) Шойгу - оценка разных угроз, которые идут от региональных конфликтов... традиционно в таких выступлениях", - сказал Песков.