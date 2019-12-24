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Песков рассказал, что обсудят на итоговой коллегии Минобороны
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РИА Новости

Песков рассказал, что обсудят на итоговой коллегии Минобороны

13:02 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В ходе итоговой коллегии Минобороны во вторник будет дана оценка различным угрозам в разрезе региональных конфликтов, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава государства традиционно принимает участие в заседании.
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"Президент выступит, будет содержательное выступление (министра обороны РФ Сергея) Шойгу - оценка разных угроз, которые идут от региональных конфликтов... традиционно в таких выступлениях", - сказал Песков.
Он добавил, что также состоится церемония вручения госнаград.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий ПесковРоссияПолитика
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