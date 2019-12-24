Песков рассказал, что обсудят на итоговой коллегии Минобороны

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В ходе итоговой коллегии Минобороны во вторник будет дана оценка различным угрозам в разрезе региональных конфликтов, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава государства традиционно принимает участие в заседании.
"Президент выступит, будет содержательное выступление (министра обороны РФ Сергея) Шойгу - оценка разных угроз, которые идут от региональных конфликтов... традиционно в таких выступлениях", - сказал Песков.
Он добавил, что также состоится церемония вручения госнаград.