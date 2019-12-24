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Тверские власти прокомментировали скандал с новогодним баннером
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РИА Новости

Тверские власти прокомментировали скандал с новогодним баннером

13:01 24.12.2019 (обновлено: 16:03 24.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковШар на ветке новогодней елки
Шар на ветке новогодней елки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шар на ветке новогодней елки. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Новогодний баннер "С Новым годом, Тверь!", в котором горожане усмотрели сходство с траурными лентами из-за черного цвета с позолотой, будет заменен на более праздничный, сообщила РИА Новости во вторник представитель горадминистрации.
Пользователи соцсетей возмутились размещенным в центре города новогодним баннером, где золотая надпись сделана на черном фоне, также в городе есть несколько ситибордов в таком же стиле.
"Как выяснилось, при печати баннера подрядчиком была нарушена цветопередача. Фон должен быть другого оттенка, глубокого синего, а в итоге получился слишком темным, и при свете это стало очень явно. Вчера этот баннер был демонтирован, там будет размещено что-то другое", - прокомментировала собеседница.
Она отметила, что ситиборды тоже переделают.
По ее словам, вероятно, человек, который принимал работу подрядчика, видел баннеры в помещении, и не предусмотрел, что при дневном свете цвет она будет выглядеть как черный. "В соцсетях есть фото, где видно, что фон не черный, то есть здесь важен ракурс и освещение", - отметила представитель горадминистрации.
сталин
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