Тверские власти прокомментировали скандал с новогодним баннером

Пользователи соцсетей возмутились размещенным в центре города новогодним баннером, где золотая надпись сделана на черном фоне, также в городе есть несколько ситибордов в таком же стиле.

"Как выяснилось, при печати баннера подрядчиком была нарушена цветопередача. Фон должен быть другого оттенка, глубокого синего, а в итоге получился слишком темным, и при свете это стало очень явно. Вчера этот баннер был демонтирован, там будет размещено что-то другое", - прокомментировала собеседница.

По ее словам, вероятно, человек, который принимал работу подрядчика, видел баннеры в помещении, и не предусмотрел, что при дневном свете цвет она будет выглядеть как черный. "В соцсетях есть фото, где видно, что фон не черный, то есть здесь важен ракурс и освещение", - отметила представитель горадминистрации.