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Полиция поможет томичке, потерявшейся 16 лет назад подростком
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РИА Новости

Полиция поможет томичке, потерявшейся 16 лет назад подростком

11:33 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Красноярская полиция помогает жительнице Томска, которая 16 лет назад подростком потерялась и провела эти годы в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что найдены родственники девушки, которая в подростковом возрасте потерялась в 2003 году в Красноярске. Она не могла назвать свой адрес и родственников. Все это время она провела в больнице в Красноярске. Благодаря распространенной волонтерами информации девушку узнали ее родственники из Томска. Оказалось, что у нее есть мать и отец, пять братьев и сестер.
"В настоящее время решается вопрос по выдаче паспорта. Этот документ позволит ей передвигаться по стране", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что на момент потери при подростке не было никаких документов. В краевом минздраве уточнили, что женщину в ближайшее время заберут родственники домой.
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
Вчера, 06:35
В красноярской больнице нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска
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ТомскКрасноярскПроисшествия
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