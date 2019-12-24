Полиция поможет томичке, потерявшейся 16 лет назад подростком

"В настоящее время решается вопрос по выдаче паспорта. Этот документ позволит ей передвигаться по стране", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что на момент потери при подростке не было никаких документов. В краевом минздраве уточнили, что женщину в ближайшее время заберут родственники домой.