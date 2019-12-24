Полиция поможет томичке, потерявшейся 16 лет назад подростком

КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Красноярская полиция помогает жительнице Томска, которая 16 лет назад подростком потерялась и провела эти годы в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что найдены родственники девушки, которая в подростковом возрасте потерялась в 2003 году в Красноярске. Она не могла назвать свой адрес и родственников. Все это время она провела в больнице в Красноярске. Благодаря распространенной волонтерами информации девушку узнали ее родственники из Томска. Оказалось, что у нее есть мать и отец, пять братьев и сестер.
"В настоящее время решается вопрос по выдаче паспорта. Этот документ позволит ей передвигаться по стране", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что на момент потери при подростке не было никаких документов. В краевом минздраве уточнили, что женщину в ближайшее время заберут родственники домой.