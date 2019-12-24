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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-24T10:21+0300
https://ria.ru/20191224/1562758624.html
Власти КЧР помогли 163 молодым семьям приобрести жилье
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РИА Новости

Власти КЧР помогли 163 молодым семьям приобрести жилье

10:21 24.12.2019
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© РИА Новости / Денис АбрамовГород Черкесск в Карачаево-Черкесии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЧЕРКЕССК, 24 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках реализации программы "Обеспечение жильем молодых семей" средства на приобретение и строительство собственного жилья получили 163 семьи, сообщает Минтуризма республики.
В ведомстве отметили, что по мере поступления средств из федерального бюджета до марта 2020 года субсидии на улучшение жилищных условий получат семьи, состоящие в очереди.
Молодые семьи распоряжаются средствами согласно договоров "купли-продажи" на приобретения жилья на первичном рынке или строительство индивидуального дома.
Как уточнили в Минтуризме КЧР, приоритетное право получения субсидий имеют семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 марта 2006 года, семьи, у которых трое и более детей, а также семьи, приобретающие жилье на первичном рынке.
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Господдержка предоставляется в размере 40% от средней стоимости жилья. При этом, в соответствии с программой, обязательным условием является наличие у семьи денежных средств в размере 60% от стоимости жилья.
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