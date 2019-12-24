Власти КЧР помогли 163 молодым семьям приобрести жилье

ЧЕРКЕССК, 24 дек – РИА Новости. В . В Карачаево-Черкесии в рамках реализации программы "Обеспечение жильем молодых семей" средства на приобретение и строительство собственного жилья получили 163 семьи, сообщает Минтуризма республики.

В ведомстве отметили, что по мере поступления средств из федерального бюджета до марта 2020 года субсидии на улучшение жилищных условий получат семьи, состоящие в очереди.

Молодые семьи распоряжаются средствами согласно договоров "купли-продажи" на приобретения жилья на первичном рынке или строительство индивидуального дома.

Как уточнили в Минтуризме КЧР, приоритетное право получения субсидий имеют семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 марта 2006 года, семьи, у которых трое и более детей, а также семьи, приобретающие жилье на первичном рынке.