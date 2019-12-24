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В Подмосковье у аэропорта "Жуковский" загорелся резиновый цех
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РИА Новости

В Подмосковье у аэропорта "Жуковский" загорелся резиновый цех

04:51 24.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Резиновый цех площадью 2,5 тысячи квадратных метров загорелся в деревне Чулково на юго-востоке Подмосковья, в нескольких километрах от аэропорта "Жуковский", открытое горение уже ликвидировали, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 02.50 поступил сигнал о возгорании в цеху по переработке резины на территории промзоны... Здание железобетонное размерами в плане 100х25, горит по всей площади, произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении.
В 03.10 удалось локализовать пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров, а в 04.12 - ликвидировать открытое горение.
Погибших и пострадавших нет.
"Для замеров ПДК вредных веществ в воздухе направлена дежурная смена ПСО-26 "Мособлпожспас", - добавляет МЧС.
Сотрудник МЧС
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ПодмосковьеМособлпожспасАэропорт "Жуковский"МЧС РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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