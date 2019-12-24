В Подмосковье у аэропорта "Жуковский" загорелся резиновый цех

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Резиновый цех площадью 2,5 тысячи квадратных метров загорелся в деревне Чулково на юго-востоке Подмосковья, в нескольких километрах от аэропорта "Жуковский", открытое горение уже ликвидировали, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 02.50 поступил сигнал о возгорании в цеху по переработке резины на территории промзоны... Здание железобетонное размерами в плане 100х25, горит по всей площади, произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении.
В 03.10 удалось локализовать пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров, а в 04.12 - ликвидировать открытое горение.
Погибших и пострадавших нет.
"Для замеров ПДК вредных веществ в воздухе направлена дежурная смена ПСО-26 "Мособлпожспас", - добавляет МЧС.