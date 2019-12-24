Моралес заявил, что его партию нельзя отстранить от выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью РИА Новости, что попытки помешать его партии "Движение к социализму" (MAS) участвовать в выборах в 2020 году будут антидемократичными, поскольку она представляет половину населения страны

"Они не могут и не смогут (запретить MAS участие в выборах - ред.). Повторю, что согласно последнему закону, в выборах примут участие все, кто делал это (на выборах в октябре 2019 года - ред.)", - сообщил Моралес в интервью РИА Новости.

По мнению экс-президента, исключение MAS из политического процесса было бы антидемократичным. "Половине населения придется не голосовать, это приведёт к тому, что 50% (граждан) не будут участвовать в выборах", - считает Моралес.

В декабре Эво Моралес прибыл в Аргентину для получения статуса беженца, оттуда он будет руководить президентской кампанией его партии "Движение к социализму" на выборах 2020 года.

Кандидат от партии MAS на весенних всеобщих выборах в Боливии будет определён 29 декабря на съезде членов движения, который пройдёт в Аргентине на границе с Боливией.

Ранее прокуратура Боливии выпустила ордер на арест экс-президента Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма. Моралес заявил, что данный ордер является незаконным и неконституционным.