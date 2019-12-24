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Моралес заявил, что его партию нельзя отстранить от выборов
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РИА Новости

Моралес заявил, что его партию нельзя отстранить от выборов

02:08 24.12.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoПолиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия
Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью РИА Новости, что попытки помешать его партии "Движение к социализму" (MAS) участвовать в выборах в 2020 году будут антидемократичными, поскольку она представляет половину населения страны.
"Они не могут и не смогут (запретить MAS участие в выборах - ред.). Повторю, что согласно последнему закону, в выборах примут участие все, кто делал это (на выборах в октябре 2019 года - ред.)", - сообщил Моралес в интервью РИА Новости.
По мнению экс-президента, исключение MAS из политического процесса было бы антидемократичным. "Половине населения придется не голосовать, это приведёт к тому, что 50% (граждан) не будут участвовать в выборах", - считает Моралес.
В декабре Эво Моралес прибыл в Аргентину для получения статуса беженца, оттуда он будет руководить президентской кампанией его партии "Движение к социализму" на выборах 2020 года.
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Кандидат от партии MAS на весенних всеобщих выборах в Боливии будет определён 29 декабря на съезде членов движения, который пройдёт в Аргентине на границе с Боливией.
Ранее прокуратура Боливии выпустила ордер на арест экс-президента Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма. Моралес заявил, что данный ордер является незаконным и неконституционным.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
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