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Культура
2019-12-24T06:47+0300
https://ria.ru/20191224/1562743844.html
Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
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РИА Новости

Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy

06:47 24.12.2019
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© AP Photo / Jack PlunkettАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш
© AP Photo / Jack Plunkett
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Билли Айлиш рассказала, что замысел песни Bad Guy возник у нее как реакция на "грубое поведение" молодого человека, сообщает Rolling Stone.
Певица поделилась в интервью изданию своими мыслями по этому поводу: "Ну хорошо, думала я, если ты будешь так себя вести, я тоже буду притворяться той, кем я на самом деле не являюсь".
Паузы в песне она объяснила отсылкой к композициям Never(JID) и Stuck InThe Mud (Isaiah Rashad), в которых музыка останавливается на 5 секунд, а потом снова продолжается. Такой прием показался ей интересным.
Трек Bad Guy вошел в дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
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КультураБилли АйлишКино и сериалыНовости культуры
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