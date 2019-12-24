Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Билли Айлиш рассказала, что замысел песни Bad Guy возник у нее как реакция на "грубое поведение" молодого человека, сообщает Rolling Stone.
Певица поделилась в интервью изданию своими мыслями по этому поводу: "Ну хорошо, думала я, если ты будешь так себя вести, я тоже буду притворяться той, кем я на самом деле не являюсь".
Паузы в песне она объяснила отсылкой к композициям Never(JID) и Stuck InThe Mud (Isaiah Rashad), в которых музыка останавливается на 5 секунд, а потом снова продолжается. Такой прием показался ей интересным.
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