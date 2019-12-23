ЕСПЧ потребовал от Шестуна прекратить голодовку

"ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России о целесообразности указания А.В. Шестуну с учетом правила 39 регламента ЕСПЧ на необходимость прекращения объявленной им в местах заключения голодовки", - говорится в сообщении министерства.

Соответствующее правило регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения обеспечительной меры как к государству-ответчику, так и к заявителю, на его основании суд может потребовать от заявителя прекратить голодовку.

В Минюсте отмечают, что ЕСПЧ учел предоставленную российским министерством детальную информацию о том, что Шестун находится под постоянным медицинским наблюдением, в том числе с участием специалистов, не относящихся к уголовно-исполнительной системе, и регулярно получает свидания с адвокатами и членами семьи.