ЕСПЧ потребовал от Шестуна прекратить голодовку

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал голодающему в СИЗО бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну на необходимость прекратить голодовку, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ в понедельник.
Об этом суд уведомил министерство 23 декабря.
"ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России о целесообразности указания А.В. Шестуну с учетом правила 39 регламента ЕСПЧ на необходимость прекращения объявленной им в местах заключения голодовки", - говорится в сообщении министерства.
Соответствующее правило регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения обеспечительной меры как к государству-ответчику, так и к заявителю, на его основании суд может потребовать от заявителя прекратить голодовку.
В Минюсте отмечают, что ЕСПЧ учел предоставленную российским министерством детальную информацию о том, что Шестун находится под постоянным медицинским наблюдением, в том числе с участием специалистов, не относящихся к уголовно-исполнительной системе, и регулярно получает свидания с адвокатами и членами семьи.
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