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ЕСПЧ потребовал от Шестуна прекратить голодовку
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РИА Новости

ЕСПЧ потребовал от Шестуна прекратить голодовку

19:40 23.12.2019 (обновлено: 19:41 23.12.2019)
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© РИА Новости / Александр ВильфБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал голодающему в СИЗО бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну на необходимость прекратить голодовку, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ в понедельник.
Об этом суд уведомил министерство 23 декабря.
"ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России о целесообразности указания А.В. Шестуну с учетом правила 39 регламента ЕСПЧ на необходимость прекращения объявленной им в местах заключения голодовки", - говорится в сообщении министерства.
Соответствующее правило регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения обеспечительной меры как к государству-ответчику, так и к заявителю, на его основании суд может потребовать от заявителя прекратить голодовку.
В Минюсте отмечают, что ЕСПЧ учел предоставленную российским министерством детальную информацию о том, что Шестун находится под постоянным медицинским наблюдением, в том числе с участием специалистов, не относящихся к уголовно-исполнительной системе, и регулярно получает свидания с адвокатами и членами семьи.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
8 ноября, 18:21
У Шестуна нашли новое имущество
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Александр ШестунЕвропейский судМинистерство юстиции РФЕвропейский суд по правам человекаРоссияПроисшествия
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